Жительница Казани обратилась с жалобой на сотрудников охраны торгового центра, которые отказались помочь женщине-инвалиду. Парковка у ТЦ для инвалидов была огорожена металлическими ограждениями. Приехавшая женщина попросила охрану отодвинуть ограждения, поскольку не могла сделать этого самостоятельно в силу проблем со здоровьем.

Охранники, по словам очевидцев, только пожали плечами и продолжили свой перекур, бросив в ответ, что они (инвалиды) должны сами убирать ограждения с парковочной зоны.

Мнение охраны разделил и администратор ТЦ, отметив что "это не их проблемы" и посоветовав "жаловаться куда хотите".