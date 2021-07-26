Накануне вечером около 20:45 на трассе Казань-Шемордан в Тюлячинском районе произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщает "Татар-информ" со ссылкой на очевидцев, ДТП случилось у деревни Урумширма. Дорогу не поделили отечественная "Лада Гранта" и Hyundai Getz.

Отечественному автомобилю не повезло в большей мере: после удара он вылетел с дороги и загорелся, тушить его пришлось пожарным.

В пресс-службе Минздрава Татарстана заявили, что в аварии пострадали пятеро, включая одного ребенка.

Одного из пострадавших в тяжелом состоянии и одного в средней степени тяжести доставили в Арскую ЦРБ. Троих пострадавших вместе с ребенком - в Сабинскую ЦРБ.

"Все они находятся в состоянии средней степени тяжести", - пояснили в Минздраве.