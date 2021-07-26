В Новосибирске перед судом предстал мужчина, который до этого в мессенджере Telegram пояснял собеседникам, почему он лично не хочет делать прививку от коронавируса. Переписка велась в канале "Протестный Новосибирск".
Там мужчина в качестве аргумента выразил мнение, что вакцина может привести к полному и необратимому бесплодию, как у мужчин, так и у женщин.
На сообщение обратили внимание правоохранители.
Первомайский районный суд Новосибирска признал его виновным в злоупотреблении свободной массовой информации (часть 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Его обвинили в распространении недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.
Решением суда молодому человеку придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
комментарии
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