В Оренбургской области полицейские нашли мать, которая оставили маленького ребенка в машине на жаре. Об этом пишет orenburg.media.

Ранее очевидцы сообщили, что у одного их торговых центров в припаркованной машине сидит ребенок, при этом на улице было +35 градусов. Прохожие пинали машину, чтобы сработала сигнализация, но это не помогло.

В результате полиция начала поиски родителей малышки, отсмотрев камеры, их вычислили. Оказалось, мать девочки приехала с детьми в ТЦ, раз малышка спала, она не стала ее будить и оставила в машине. Вернулась спустя 15-20 минут.

На женщину составили административный протокол.