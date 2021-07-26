В сети распространяется жалоба жителя Татарстана, который с компанией ездил в поселок Семрук, а после стали жертвами автомобильных воров.

«Вчера ездили в киногород Семрук, который находится около города Лаишево. Оставили машину на парковке. По приезду домой обнаружили пропажу денег из кошельков. Так же пропала флешка видеорегистатора. Машину вскрыли, сигнализация не помогла», - написал пострадавший.

В комментариях к посту жители отметили, что, возможно, автор сам виноват, так как оставил в машине деньги и регистратор.

«Странно, что не угнали»

«Лайфхак - кидаете это все в багажник, и злодеи-преступники не догадаются о наличии»

«Кто уж в машине ценные вещи оставляет, головой надо думать»

«И я там был, все нормально было, вообще около машин никто не ходил»

«Тоже ездили туда, и все норм».