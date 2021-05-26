Прокуратура Казани передала уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы. Она обвиняется в оскорблении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в апреле 2021 года пьяная женщина уснула на скамейке в парке «Черное озеро». Когда к ней подошел сотрудник полиции и потребовал у женщины предъявить документы, она оскорбила сотрудника грубой нецензурной бранью.

Женщина признала свою вину, уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд.