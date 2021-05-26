У 19-летнего казанского стрелка Галявиева обнаружена менингиома - опухоль, которая может давить на отдельные мозговые участки и даже стать причиной психозов, считают психиатры. Но чтобы точно установить, была ли кровавая бойня в 175-1 школе Казани следствием такой болезни, назначена экспертиза в НИИ психиатрии имени Сербского в Москве.

Как проходят такие экспертизы? Каковы гарантии, что преступник не симулирует психическое расстройство? Что ждет тех, кого признают невменяемым? Об этом "Комсомолка" расспросила эксперта - Алексей Буканев начал работу следователем органов прокуратуры в 2001 году, позднее работал следователем по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета РФ. Сегодня - адвокат по уголовным делам.

Алексей рассказал изданию, что экспертиза не будет быстрой. Это будет стационарное полноценное исследование, потому что степень тяжести преступления предусматривает пожизненное заключение для казанского стрелка. Ильназа поместят в стационар на срок до месяца. При необходимости этот срок может быть продлен.

В НИИ Сербского Галявиева доставят специальным транспортом - автозаком или спецвагоном, строго под конвоем. Его будет сопровождать врач, особенно это актуально в том случае, если человек склонен к суициду и может нанести вред сам себе.

В НИИ его, по словам Алексея Буканева, не будет ждать госпитальный комфорт. Палата будет представлять собой аналог камеры в СИЗО - с решетками на окнах, охраной.

Если доказано будет, что Галявиев болен, то его освободят от уголовной ответственности, он будет на принудительном лечении, в так называемой "медицинской тюрьме".

"Это специализированные учреждения в системе ФСИН. Скорее, это можно назвать не больницей в обычном понимании слова, а «медицинской тюрьмой». Там работают как врачи, так и сотрудники службы исполнения наказаний. На окнах решетки, ограничение передвижения (просто так по желанию никуда не выйдешь), строгий распорядок дня. И, конечно, лечение".

На вопрос о том, может ли стрелок симулировать расстройство психики, эксперт ответил, что это маловероятно. Процент удавшихся симуляций крайне мал.

Обычно принудительное лечение длится долгие годы. Чтобы оно прекратилось, врачи должны представить в суд заключение, что лицо излечилось и точно перестало быть общественно опасным. Сделать такой вывод сложно, особенно, если перед вами тот, кто расстрелял столько людей.