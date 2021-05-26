Международная группа ученых нашла связь между старением и утратой способности восстанавливаться после стрессов. С возрастом организму человека требуется все больше времени на то, чтобы прийти в норму, постепенно эта способность утрачивается совсем. Открытие имеет большое значения для разработки новых методов по увеличению максимальной продолжительности жизни человека. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

Российско-сингапурская компания Gero совместно с исследователями из США детально проанализировала изменения колебаний физиологических показателей по индивидуальным траекториям старения у разных людей. Здоровые люди демонстрируют устойчивость показателей, потеря которой связана с хроническими заболеваниями и риском смерти.

Скорость восстановления исходного уровня показателей после стресса ухудшается с возрастом, а человек проводит все меньше времени в состоянии близком к оптимальному. На полное восстановление в возрасте около 40 лет требуется две недели, тогда как в 80 лет — около шести недель.

В возрасте 120 – 150 лет должна произойти полная потеря способности к восстановлению. Это может объяснять, почему мы не наблюдаем увеличение максимальной продолжительности жизни, в то время как средняя продолжительность жизни неуклонно растет в течение последних десятилетий. Соответственно, невозможно продление жизни путем предотвращения или лечения болезней без остановки процесса старения.

Авторы охарактеризовали динамику физиологических показателей на временных шкалах продолжительности жизни набором из двух параметров. Первый — это биологический возраст, связанный со стрессом, образом жизни и хроническими заболеваниями, он может быть вычислен на основе анализа крови. Второй параметр — устойчивость, которая отражает динамические свойства колебаний состояния организма, и то, насколько быстро биологической возраст возвращается в норму после стресса.