11 июня в Риме, а далее еще в 10 городах Старого Света, стартует Чемпионата Европы, который должны были провести ещё год назад. Однако пандемия внесла коррективы. Казанцы смогут насладиться футболом и без необходимости отправляться в путешествие. В этом поможет телевизор.

Первый матч сборной России пройдет 12 июня. Наши сыграют с Бельгией в 21:00. Транслировать будет "Россия-1"

Вторая игра россиян против Финляндии пройдет 16 июня. Начало в 15:00, трансляцию проведет Первый канал. Заключительный матч группового этапа, Дания - Россия. Он состоится 21 июня в 21:00, прямой эфир проведет Матч ТВ.

Болельщиков примут все спортивные бары Казани, сообщает KAZAN FIRST, нужно лишь заранее ознакомиться с ценами и условиями. Болельщиков ждут и фан-зоны на открытом воздухе. "Евро-2020" можно посмотреть возле Чаши.