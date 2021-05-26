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Новости Казани и РТ

20:00, 25.05.2021
Из одиночной камеры казанского стрелка Галявиева убрали унитаз и кровать
06:00, сегодня
С 1 июня в Казани стартует отбор волонтеров на Специальные Олимпийские игры
05:00, сегодня
Где в Казани атмосферно посмотреть матчи «Евро-2020», если никуда ехать не хочется?
17:56, 24.05.2021
«Хочу красивые зубы – у сына свадьба через неделю» и еще 3 истории от стоматолога из «Миллидент»
01:00, сегодня
«В 90-х это был рэкет»: Метшин предложить создать структуру для контроля торговли в парках Казани
00:01, сегодня
Тренер по боксу избил своего ученика и его отца за их отказ тренироваться дальше
19:00, 25.05.2021
Акела промахнулся: миллиардер Прохоров метал боевой топор и разрубил себе ногу
09:00, 24.05.2021
Стало известно, как казанцам получить дополнительные наличные при рефинансировании ипотеки
17:45, 25.05.2021
Еще две женщины и мужчина скончались в Татарстане от коронавируса
17:28, 25.05.2021
Госдума приняла законопроект, который ужесточат наказание за пьяную езду
16:50, 25.05.2021
Мужики перестали работать: полуголая девушка пробралась на производственный склад в Челнах
08:34, 24.05.2021
Пассивный доход: редакция подготовила топ банков, с которыми можно зарабатывать
16:50, 25.05.2021
«Им должно быть стыдно»: житель Казани пожаловался на подростков, не уступивших место пенсионеру
16:33, 25.05.2021
В Набережных Челнах со скандалом уволена заведующая садиком, требовавшая «откат» с фотографа
16:25, 25.05.2021
Водителя эвакуатора в Казани осудят за изнасилование несовершеннолетней
16:02, 25.05.2021
Девочки-подростки избили сверстницу якобы из-за воровства
16:00, 25.05.2021
Мобильное приложение, ПИФ акций РФ и аналитика ВТБ Капитал Инвестиции признаны лучшими в России
14:59, 25.05.2021
В Татарстане при опрокидывании ВАЗа в кювет погиб 39-летний мужчина
14:26, 25.05.2021
26-летнего жителя Казани, которого искали с 16 мая, нашли мертвым
13:46, 25.05.2021
МегаФон развернет сеть Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава «Метроэлектротранса» Казани
13:41, 25.05.2021
Таксист-мигрант в Казани сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе
12:58, 25.05.2021
В Кировском районе Казани агрессивные собаки разорвали кошку и напали на человека
12:47, 25.05.2021
Аквапарк «Ривьера» в Казани эвакуировали из-за мужчины, который угрожал все взорвать
12:00, 25.05.2021
Банк «Открытие»: худшая неделя для меди с сентября 2020 г.
11:58, 25.05.2021
Выждал время и решился: челнинский мэр Магдеев привился от коронавируса
11:14, 25.05.2021
Стало плохо за рулем: под Челнами водитель «Лады» врезался в опору ЛЭП
11:13, 25.05.2021
Женщину-водителя в Казани наказали за движение по «встречке»
10:52, 25.05.2021
100 тысяч штрафа за хищение 3,5 миллионов: как прошел суд по делу директора ПАТП-4 в Казани
10:36, 25.05.2021
После массового расстрела в гимназии 175 Казани из ДРКБ выписали шесть человек
10:12, 25.05.2021
6400 подписчиков в Телеграме всего за 8 дней
10:00, 25.05.2021
«Метр квадратный»: спрос россиян на курортную недвижимость вырос в 1,5 раза
10:00, 25.05.2021
Спасатели Татарстана почти сутки разыскивают пропавшего рыбака
09:47, 25.05.2021
В Татарстане вынесли приговор по делу об убийстве девятилетней давности
09:09, 25.05.2021
В Набережных Челнах медики спасли женщину, которой в глаз воткнулась ветка
08:58, 25.05.2021
В Казани 30 мая будет ограничено движение по ряду улиц Ново-Савиновского района
08:57, 25.05.2021
Везде, где читают этот пресс-релиз, там ловит Yota
08:39, 25.05.2021
В Госсовете РТ заявили, что казанский стрелок Галявиев «явно нуждался в психокоррекции»
08:26, 25.05.2021
Хотел подарить внуку: на пенсионера в Казани завели дело за подобранный им прокатный самокат
08:11, 25.05.2021
После стрельбы в Казани в России решено разработать систему слежки за преступниками в соцсетях
08:00, 25.05.2021
Российский врач честно рассказал, как людей «дурят» в аптеках
07:47, 25.05.2021
На молодую жену депутата завели уголовное дело за сексуальные действия с детьми
06:00, 25.05.2021
Растерял всю браваду: казанский стрелок Галявиев начал плакаться следователям о своих давних обидах
05:00, 25.05.2021
Чтобы не отдавать последнее: правительство РФ распорядилось нормировать долю расходов на услуги ЖКХ
01:00, 25.05.2021
Легендарная героиня японских комиксов побывала в Казани и оценила чак-чак
00:01, 25.05.2021
Рустам Минниханов встретился с родителями детей, погибших при стрельбе в школе Казани
20:00, 24.05.2021
Express: медики перечислили несколько верных признаков скорой смерти человека
19:00, 24.05.2021
Роспотребнадзор оценил, высоки ли риски у россиян массово заразиться «черной плесенью»
17:55, 24.05.2021
Убийце 9-летней девочки суд назначил пожизненное лишение свободы
17:50, 24.05.2021
ВТБ проведет Форум акционеров
17:27, 24.05.2021
Виновен: директору ПАТП-4 Айрату Исхакову вынесли приговор за мошенничество
16:55, 24.05.2021
«На моей территории»: заведующая детсадом в Челнах пыталась «поставить» фотографа на проценты
16:35, 24.05.2021
На трассе Татарстана произошло смертельное ДТП
16:26, 24.05.2021
Новые абоненты Tele2 в Приволжье предпочитают тарифы потяжелее
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Хочешь на бюджет - плати: сколько репетиторы в Татарстане зарабатывают на выпускниках
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15:53, 24.05.2021
Школьница умерла в машине скорой помощи перед сдачей ОГЭ
15:36, 24.05.2021
На неделе в Казани будет прохладная и дождливая погода
14:58, 24.05.2021
Солист группы из Казани ВИА «Волга-Волга» сломал три ребра, катаясь на электросамокате
14:29, 24.05.2021
«Остановитесь!»: в Госсовете Татарстана отреагировали на эвакуацию сразу в нескольких школах
14:20, 24.05.2021
Банк «Открытие» предлагает клиентам заранее выбрать курс для обмена валюты
14:06, 24.05.2021
На сутки некоторые дома Кировского района Казани останутся без воды
13:50, 24.05.2021
Полицейские Казани нашли девушку, которая на электросамокате сбила ребенка
12:10, 24.05.2021
«У вас есть три часа на размышления»: четыре школы Казани получили анонимки с сообщением о бомбах
11:52, 24.05.2021
Мэр Казани прокомментировал назначение нового директора МУП «Метроэлектротранс»
11:35, 24.05.2021
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11:20, 24.05.2021
Сотрудники должны иметь опыт и квалификацию: мэр Казани поручил проработать вопрос охраны в лагерях
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Фото: bookmaker-ratings.ru

Где в Казани атмосферно посмотреть матчи «Евро-2020», если никуда ехать не хочется?

26.05.2021, 05:00 50 0 prokazan.ru
11 июня в Риме, а далее еще в 10 городах Старого Света, стартует Чемпионата Европы, который должны были провести ещё год назад. Однако пандемия внесла коррективы. Казанцы смогут насладиться футболом и без необходимости отправляться в путешествие. В этом поможет телевизор.
 
Первый матч сборной России пройдет 12 июня. Наши сыграют с Бельгией в 21:00. Транслировать будет "Россия-1"
 
Вторая игра россиян против Финляндии пройдет 16 июня. Начало в 15:00, трансляцию проведет Первый канал. Заключительный матч группового этапа, Дания - Россия. Он состоится 21 июня в 21:00, прямой эфир проведет Матч ТВ. 
 
Болельщиков примут все спортивные бары Казани, сообщает KAZAN FIRST, нужно лишь заранее ознакомиться с ценами и условиями. Болельщиков ждут и фан-зоны на открытом воздухе. "Евро-2020" можно посмотреть возле Чаши.
 
Футбол Спорт Казань
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15:01, 19.05.2021
20-летнего парня отправили в колонию на 10 лет за подготовку массового убийства в техникуме
09:45, 19.05.2021
Эксперт перечислила анализы, которые россиянам назначают только для «развода на деньги»
09:27, 19.05.2021
Юристы предупредили российских водителей о «летнем» штрафе на полмиллиона рублей
08:01, 19.05.2021
11 школьников госпитализированы после того, как в школе распылили неизвестное вещество
06:00, 19.05.2021
Омолаживающие процедуры катастрофически изуродовали лицо 63-летней женщины, возбуждено дело
05:00, 19.05.2021
Госдума поддержала новые пособия семьям с детьми и беременным женщинам
19:00, 18.05.2021
«Мог знать все заранее»: одноклассника казанского стрелка Галявиева проверят на детекторе лжи
15:01, 18.05.2021
Россиян будут оповещать о любом ЧП единым сигналом - каким?
14:45, 18.05.2021
Бил, душил и резал: мужчина попытался расправиться с бывшей сожительницей в детсаду, женщина в коме
14:15, 18.05.2021
«Нужно достать боль»: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
13:32, 18.05.2021
Как будет отдыхать президент: Песков рассказал о планах Путина на летний отпуск
10:05, 18.05.2021
Насиловали сирот в интернате: факты растления детей выяснились при расследовании дела Меня
09:46, 18.05.2021
ТАСС: казанского стрелка Галявиева поставили на учет как склонного к суициду
08:00, 18.05.2021
«Ни на что не жалуется»: ОНК раскрыла условия содержания в СИЗО казанского стрелка Галявиева
07:46, 18.05.2021
Россиян предупредили о необычных способах обмана на кассах супермаркетов
20:00, 17.05.2021
«Достали всех»: отец с сыном избили тиктокеров за непотребный вид в общественном месте
19:00, 17.05.2021
100-килограммовая женщина села на шею своему возлюбленному и убила его: даму будут судить
16:33, 17.05.2021
Казанский стрелок Галявиев сдал практику по стрельбе только со второго раза
14:53, 17.05.2021
У следователей появилась версия о вербовке казанского стрелка Ильназа Галявиева
12:43, 17.05.2021
У подростка дома нашли оружие: он заявил подруге, что хочет устроить массовый расстрел
09:46, 17.05.2021
Дворника-мигранта заподозрили в насилии над 11-летним ребенком
09:36, 17.05.2021
В синяках и ссадинах: тело мужчины нашли в салоне эротического массажа со странными следами на коже
08:17, 17.05.2021
По следам казанского стрелка: подросток возомнил себя «Богом» и пытался застрелить мать
08:06, 17.05.2021
Гидрометцентр назвал регионы, где ожидаются «супервысокие» температуры: есть ли в списке Татарстан
07:55, 17.05.2021
Банки запустят специальный сервис для снятия денег с чужой карты через QR
00:01, 16.05.2021
Российский спортивный комментатор назвал свою зарплату в 600 тысяч «до смешного низкой»
17:05, 15.05.2021
Водитель скорой посинел и умер прямо в поездке на вызов
06:00, 15.05.2021
Врач Александр Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России
05:00, 15.05.2021
Немецкий криминальный психолог пояснил, почему люди в Казани не среагировали на стрелка с оружием
19:00, 14.05.2021
Пострадавшему при стрельбе в казанской школе ребенку провели в Москве уникальную 5-часовую операцию
18:01, 14.05.2021
«Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?»: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:11, 14.05.2021
На трехлетнего ребенка в магазине упала тяжелая железная дверь
15:15, 14.05.2021
Звезду «Фантастических тварей» отправили в тюрьму за изнасилование
12:40, 14.05.2021
Гендиректора телеканала отправили в тюрьму за вымогательство и распространение порнографии
09:58, 14.05.2021
Пенсионерам в России хотят ввести новое пособие на покупку защитных масок
08:39, 14.05.2021
Подражатели: полиция задержала мужчину, который, как казанский стрелок, называл себя «Богом»
08:15, 14.05.2021
Биологи рассказали, как коронавирус влияет на продолжительность жизни человека
01:00, 14.05.2021
Полиция задержала женщину по подозрению в смертельном избиении собственного годовалого сына
19:00, 13.05.2021
В Госдуме выразили полную уверенность в том, что ЕГЭ будет отменен в России
17:15, 13.05.2021
В учебниках ОБЖ в России появится раздел о спасении при стрельбе в школе
16:50, 13.05.2021
Казанский стрелок заработал деньги на оружие, играя в Counter-Strike
15:25, 13.05.2021
«Варварство»: Путин резко высказался о стрельбе в Казани и поручил наградить сотрудников гимназии
12:02, 13.05.2021
Сказали, что пришли поздравить: задержаны грабители, которые в День Победы обобрали ветерана
10:15, 13.05.2021
Казанский стрелок Ильназ Галявиев пройдет психиатрическую экспертизу в Москве
10:03, 13.05.2021
ТАСС: в тяжелом состоянии остаются четверо детей, доставленных из Казани в Москву
09:44, 13.05.2021
Биологи заявили, что между погодой в РФ и заболеваемостью коронавирусом есть четкая связь
09:10, 13.05.2021
«Сделаю то же самое»: у казанского стрелка появился подражатель - школьник пообещал повторить бойню
07:50, 13.05.2021
Детский кешбэк: за путевки в лагеря и санатории родителям вернут 50% стоимости
07:00, 13.05.2021
Мужчина выбросил с балкона пятого этажа полуторагодовалого малыша своей знакомой
06:00, 13.05.2021
Детский омбудсмен Кузнецова обратится в МВД для проверки безопасности школ в Татарстане
05:00, 13.05.2021
Трехлетний ребенок спас сам себя из квартиры с умершими родителями
20:00, 12.05.2021
Павел Дуров: казанский стрелок сделал публичным свой канал в Telegram только за 15 минут до бойни
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
10:20, 12.05.2021
Задержан мужчина, который в Сети пригрозил взорвать школу, желая проверить, как работают спецслужбы
08:15, 12.05.2021
Психиатр объяснила, как стрелок из Казани мог получить допуск врача к лицензии на оружие
07:48, 12.05.2021
Глава Минздрава РФ Мурашко рассказал о состоянии раненых в казанской школе детей
07:32, 12.05.2021
В России хотят дать привитым от коронавируса дополнительные привилегии и бонусы от 500 до 5000 руб.
00:01, 12.05.2021
Вернуть смертную казнь предложил депутат Госдумы Миронов после трагедии в Казани
19:00, 11.05.2021
В России вступил в силу закон об автоматическом назначении соцпомощи и пособий
09:32, 11.05.2021
Уволенный работник обиделся и попытался сжечь родную птицефабрику
07:47, 11.05.2021
Синоптики предупредили, что на этой неделе нас ждет аномальная погода
07:36, 11.05.2021
В Госдуме предупредили россиян о риске роста штрафов за безбилетный проезд
20:00, 10.05.2021
В Роспотребнадзоре рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
19:00, 10.05.2021
Мужчина выжил после того, как у него в руках взорвалась граната
14:22, 10.05.2021
Пьяная мать протащила собственную дочь за волосы вдоль всей улицы
10:32, 10.05.2021
Российский врач назвал верный внешний признак предракового состояния
10:09, 10.05.2021
Многократный чемпион России по мотокроссу умер после падения на тренировке
09:08, 10.05.2021
«Катюшу» татары всего мира впервые исполнили на татарском языке
08:28, 10.05.2021
Эксперт рассказал, почему авто с пробегом дорожают быстрее новых
08:16, 10.05.2021
Жителям России назвали эффективный способ быстро погасить кредит
06:01, 10.05.2021
В Минтруда рассказали, могут ли майские праздники быть длинными каждый год
18:21, 09.05.2021
В Омской области глава Минздрава на квадроцикле потерялся в лесу, ранее он лечил Навального
12:31, 09.05.2021
Дети, играющие во дворе, нашли труп мужчины
10:33, 09.05.2021
Адвокат рассказал, кто из жителей России имеет право на двойную пенсию
08:51, 09.05.2021
Женщинам с детьми в России предложили установить четырехдневную рабочую неделю
06:01, 09.05.2021
Муж блогерши рассказал, как и почему задушил супругу
21:00, 08.05.2021
Умершего ветерана власти поздравили с 9 мая, пожелав долгих лет жизни
17:42, 08.05.2021
При обрушении моста пострадали два человека, следствие ведет Главное следственное управление СК РФ
11:17, 08.05.2021
Российский врач назвал симптом рака, который встречается только у мужчин
10:35, 08.05.2021
Танк в Уфе загорелся во время репетиции парада Победы
06:00, 08.05.2021
Жителям Татарстана можно будет оформить электронные паспорта уже в 2023 году
20:00, 07.05.2021
Автомобилиста задержали и оштрафовали на 150 тысяч за надпись на авто против Путина
19:00, 07.05.2021
Российское правительство ввело новые меры для стабилизации цен на топливо
14:53, 07.05.2021
Кошмар длился 7 лет: мужчину обвинили в насилии над малолетними сестрами супруги только через 5 лет
13:40, 07.05.2021
Мужчина похитил 5-летнюю девочку и отвел ее в заброшенный дом
12:08, 07.05.2021
Пенсионерка покрылась черными пятнами после вакцинации от коронавируса
11:00, 07.05.2021
Супруг пропавшей блогерши признался, что сам убил ее
09:44, 07.05.2021
Эхо войны: мужчина и 15-летний подросток погибли, подорвавшись на боеприпасе времен ВОВ
08:02, 07.05.2021
Врач рассказал, что означают холодные руки у человека
07:52, 07.05.2021
Названы требования, которым должны соответствовать жилые дома для бесплатной газификации
20:00, 06.05.2021
Нарколог Минздрава рассказал, почему переболевшим коронавирусом нельзя пить алкоголь
19:00, 06.05.2021
Сколотила «бригаду» из педагогов: главного бухгалтера мэрии заподозрили в создании ОПГ
16:32, 06.05.2021
Школьницы получили травмы, делая селфи перед проходящим поездом
16:15, 06.05.2021
Взрослый мужчина и пятиклассник подозреваются в развращении шестилетнего ребенка
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
10:45, 06.05.2021
Неадекватный пациент: фельдшеру «Скорой помощи» изуродовали лицо осколками стекла
10:33, 06.05.2021
Российский альпинист случайно нашел на Эльбрусе вмерзших в лед людей
10:20, 06.05.2021
Мужчина внезапно скончался в разгар любовных утех в гостиничном номере
09:45, 06.05.2021
Российский юрист раскрыл правду о том, как даже надежные банки «разводят» своих клиентов
08:01, 06.05.2021
Заключенным в СИЗО и колониях предложат платные услуги и увеличат количество свиданий
07:45, 06.05.2021
Доктор предупредил россиян о распространенном «медицинском» мошенничестве
01:01, 06.05.2021
Российские ученые заявили, что вакцина от полиомиелита может предотвратить заболевание ковидом
20:04, 05.05.2021
Девушку-блогера нашли мертвой в лесу спустя месяц после пропажи, все это время ее не искал даже муж
15:13, 05.05.2021
12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у братьев и товарища
08:54, 05.05.2021
Девушка уехала с корпоратива на такси, а очнулась голой в поле
06:01, 05.05.2021
Из России на все лето запретили вывозить одну из самых популярных круп
01:01, 05.05.2021
Избитого полуголого малыша нашли на лестничной площадке
12:54, 04.05.2021
Россиянам напомнили, за какие сорняки на участке можно получить штраф до 10 тысяч
11:37, 04.05.2021
Российский блогер рассказал в соцсетях о 40-дневном голодании и умер через несколько дней
08:07, 04.05.2021
Россиян предупредили о возможных санкциях за досрочное погашение кредитов
06:00, 04.05.2021
Мигрант из Узбекистана потребовал соблюдать его права и был побит в миграционной службе
20:00, 03.05.2021
Путин дал поручение выплатить по 10 тысяч семьям с детьми от 6 до 18 лет в августе
19:00, 03.05.2021
Больница заплатит пациентке за то, что в ее ноге оставили салфетку после операции
15:41, 03.05.2021
В России могут заметно осложнить жизнь тем, кто не сделал прививку от коронавируса
12:14, 03.05.2021
Самое дорогое ДТП: спорткары на 35 миллионов рублей столкнулись в массовой аварии
11:59, 03.05.2021
Женщину насмерть сбил на автомобиле ее шестилетний ребенок, которого она посадила за руль
10:58, 03.05.2021
Ведущая «Ревизорро» и звезда «Пацанок» Ксения Милас вышла на связь после устроенной ею поножовщины
10:43, 03.05.2021
Продавать и покупать подержанные авто по новым правилам можно будет со второй половины 2021 года
08:15, 03.05.2021
Главу издательского дома исламской литературы арестовали по подозрению в финансировании терроризма
08:02, 03.05.2021
В России назвали профессии, которые могут исчезнуть в течение ближайших 10 лет
20:00, 02.05.2021
Бродячий пес обезобразил лицо 6-летней девочке в день ее рождения: врачи делают все возможное
19:00, 02.05.2021
Специалисты составили ТОП-5 наиболее опасных последствий перенесенного коронавируса
17:23, 02.05.2021
Парень до перелома черепа избил 15-летнего подростка в лифте из-за телефона
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«Как в ужастике»: в Сеть попали кадры, на которых свора собак выкапывает трупы из могил
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Полиция поймала мужчину, который связал подростка и задушил его цепью
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Звезда шоу «Пацанки» и ведущая «Ревизорро» устроила поножовщину и отстранена от съемок
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«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
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«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
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«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
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«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью