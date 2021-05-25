В Казани на улице Ломжинская водитель такси сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Установлено, что подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в это время в него влетела машина «Фольксваген», за рулем которой был 22-летний таксист-мигрант.

Как оказалось, у молодого человека нет гражданства РФ, поэтому он не имеет права заниматься указанной деятельностью.

В результате ДТП подростка увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.