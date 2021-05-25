Верховный суд Татарстана с участием присяжных заседателей вынес приговор по делу об убийстве, которое произошло в 2012 году. На скамье подсудимых трое местных жителей 27, 32 и 52 лет. Они обвинялись в убийстве, покушении на убийство, нарушение неприкосновенности, кража, несоблюдение установленных судом ограничений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в августе 2012 года, находясь в селе Сарманово, подсудимые выпивали в компании двух мужчин. Во время застолья между ними произошел конфликт, в результате подсудимые жестоко избили собутыльников. Один из них скончался на месте, второй получил тяжелые травмы.

При этом 52-летний и 32-летний подсудимые признаны виновными в том, что в марте 2020 года незаконно проникли в чужой дом и похитили оттуда инструменты на общую сумму 6,3 тысячи рублей. А также в марте-апреле 2020 года 32-летний подсудимый, находясь под административным надзором, не соблюдал установленные ограничения и совершил административное правонарушение.

В результате суд приговорил 27-летнего и 52-летнего подсудимых к 17 и 23 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года, третьего соучастника – к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.