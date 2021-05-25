Заместитель Председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова заявила, что несмотря на усиление мер безопасности в школах, это не значит, что детей должны встречать и провожать люди с оружием.

"Трагедия страшная, больно, что она произошла. То, что школа выполнила свой долг – низкий поклон", - сказала Татьяна Ларионова в ходе онлайн-эфира, посвященного вопросам образования. - Сейчас специалисты изучают систему безопасности в каждой школе. Я не сомневаюсь, что в нормативные документы будут внесены соответствующие изменения, и что за летний период система благополучия в этом направлении в школах претерпит изменения", - цитируют чиновницу "Челнинские известия".

Она отметила, что сегодня нужно обратить внимание на психическое состояние всего общества, а Галявиев "явно нуждался в психокоррекции", заявила Ларионова. Психолого-психиатрическая экспертиза стрелку будет проведена в Москве, в НИИ имени Сербского, и пока говорить о его состоянии преждевременно. Если врачи придут к выводу, что Галявиев здоров и понимал, что делает, ему грозит пожизненный срок.

Напомним, 11 мая бывший выпускник казанской гимназии№175 Ильназ Галявиев пришел в школу с ружьем и убил 9 человек, среди которых - семь детей. Еще 24 человека пострадали.