В России после стрельбы в Казани многое должно измениться. И это касается не только ужесточения мер оборота оружия, повышения безопасности в школах и садиках. Так, предложено разработать специальную программу, которая будет собирать информацию из социальных сетей и позволит быстро вычислить потенциального преступника по его сообщениям до того, как он от постов перейдет к кровавому делу. Об этом сообщил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

По его словам, АРМ предлагается создать в рамках курса SafeNet. Оно даст возможность автоматизировать и стандартизировать сбор и анализ данных по имени, геолокации, никнейму, телефону, почтовому адресу, IP-адресу, домену и другим идентификаторам пользователя в Сети.

"Сотрудник полиции мог бы загрузить в систему те данные о злоумышленнике, которые стали ему известны, а дальше АРМ будет самостоятельно устанавливать личность, отслеживать ее, находить дополнительные контакты", — приводит слова Бедерова РИА Новости.