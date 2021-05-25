Следственный Комитет в Омской области возбудил уголовное дело, главной фигуранткой которого стала жена депутата местного поселкового совета - 23-летняя девушка. Ее обвиняют в совершении действий сексуального характера с несовершеннолетними.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Омского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 134 УК РФ ("Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста")", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ по региону.

Следствие полагает, что в декабре 2020 года обвиняемая несколько совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимала их на видео и далее распространяла ролики в соцсетях. Сейчас следователи проводят допросы потерпевших. Проводится психолого-психиатрическая экспертиза, а также назначена экспертиза видеоматериалов.

"По инициативе следствия в отношении обвиняемой - матери двух малолетних детей - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в пресс-службе.

Как сообщает ТАСС, обвиняемая все отрицает.