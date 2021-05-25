Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минтруда, Минстрою и Минфину России проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте кабмина.

До 1 июля 2021 года данные ведомства должны установить стандарт допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в "совокупном доходе семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов". Если доля коммунальных расходов в домохозяйстве будет превышать стандарт, гражданам будут предоставляться субсидии. Ведомства по поручению Мишустина проработают вопрос об источниках финансирования на эти цели.

Сейчас размер субсидии рассчитывается, исходя из дохода домохозяйства за шесть месяцев до даты подачи заявления. При определении дохода домохозяйства учитываются доходы самого подателя заявления, его супруга или супруги (независимо от раздельного или совместного проживания).

В середине апреля эксперты назвали главные претензии россиян к ЖКХ. По итогам первого квартала этого года жители многоквартирных домов в России чаще всего жаловались на некорректное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги.