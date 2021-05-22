Судебные приставы в Казани исполнили решение суда и на 10 суток приостановили деятельность рынка в Советском районе столицы Татарстана. В суд обратился Роспотребнадзор РТ, чьи специалисты нашли на рынке на Фучика множественные нарушения санитарных и эпидемиологических требований, сообщили в пресс-службе УФССП России по Татарстану.

На рынке не было условий для мытья использованной тары, не было условий для правильного сбора пищевых отходов. В некоторых павильонах, торгующих продуктами, не было водоснабжения и канализации, в общем коридоре не было вентиляции, про правильный температурный режим никто даже не слышал.

Из-за особенностей внутренней отделки не было возможности проводить нормальную влажную уборку. На территории рынка в большом количестве гуляли безнадзорные животные.