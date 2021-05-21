В Казани найден мужчина, который пропал еще в прошлом году. О завершении розыска сообщили волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт".

45-летний Илья О. 2 ноября 2020 года ушел из дома и не вернулся. Его поиски начались 20 ноября. Когда его видели в последний раз мужчина был одет в спортивный костюм, кроссовки и кожаную куртку. О том, что мужчина найден и жив, волонтеры отряда рассказали вечером 21 мая. Таким образом, житель Казани отсутствовал почти полгода.

Где все это время был казанец и как его нашли, волонтеры не разглашают.

Напомним, в Татарстане с конца апреля ищут пропавшую женщину в сиреневой куртке.