В Казани продолжаются поиски 42-летней Ивановой Евгении Викторовны. С 28 апреля 2021 года ее местоположение неизвестно. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».



Приметы: рост 155-160 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Была одета в светло-сиреневую куртку, серые брюки, чёрные ботинки. С собой была тёмно-зелёная дамская сумка.

Всех, кто видел пропавшую женщину, просят позвонить по телефону 112 или на горячую линию отряда "Лиза Алерт" по номеру 8 800 700 54 52.