В поселке Степном в Волгоградской области бывший депутат, которого выгнали из "Единой России", Гасан Набиев угнал у местных стариков стадо коров с пастбища, сообщает портал V1.RU.

По словам селян, подчиненные Набиева загнали их скотину на территорию хозяйства бывшего депутата. Он сложил свои полномочия депутата областной думы после сказанной на заседании регпарламента фразы: «тунеядцы и алкаши» в адрес пенсионеров, получающих минимальные пенсии.

Владельцы коров попытались их забрать, но на территорию комплекса их не пустили. Тогда жители вызвали полицию, которую охранники тоже долго не пускали. Сейчас стражи порядка разбираются в инциденте. Животных старикам вернут сразу после того, как полиция установит обстоятельства конфликта.