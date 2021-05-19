20 мая в Татарстане ожидается существенное ухудшение погодных условий. В республике объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается Гидрометцентр региона.

Так, днем 20 мая 2021 г. с 08:00 до 20:00 часов в Татарстане и Казани местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, крупный град, шквалистые усиления ветра 18-23 м/с, локально до 25-27 м/с.

В пресс-службе МЧС Татарстана напомнили как вести себя при ухудшении погоды.

При сильном ветре важно оставаться в помещении и не оставлять без присмотра детей. Укрываться от ветра лучше в подъездах и подземных переходах. Также не оставлять машины под деревьями и слабозакрепленными рекламными баннерами. В домах закрывать окна и балконные двери.