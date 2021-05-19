17 мая в селе Салауши Агрызского района водитель асфальтоукладчика насмерть задавил 78-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

По предварительным данным, водитель дорожного катка при движении назад сбил женщину, которая переходила дорогу. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

На данный момент возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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