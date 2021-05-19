Накануне около 15:47 по системе "112" поступило сообщение об утонувшем мужчине. Все случилось в Казани, в Кировском районе, на озере Глубокое. Только через три часа спасатели ЗПСО-2 ПСС РТ нашли тело погибшего.

Оно находилось в 20 метрах от берега, на глубине 6 метров. Тело извлекли и передали сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина 1941 года рождения, по предварительной версии, слишком рано открыл купальный сезон.

Вероятно, из-за резкого перепада температур в воде и воздухе его охватили судороги, справиться с которыми казанец не смог.