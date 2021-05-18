В соцсетях житель Казани поделился фото мертвого кабана, который лежал на берегу строго русла Казанки. Возмущение мужчины было связано с тем, что не так далеко в реке купались дети.

«На Клара Цеткин 3 в реке Казанка валяется дохлый кабан. Недалеко купаются дети!!! Из воды вытащили его своими силами», - написал мужчина.

В комитете по биоресурсам Татарстана журналисту Prokazan.ru рассказали, куда обращаться, при обнаружении трупов животных.

«В первую очередь, нужно звонить в управление ветеринарии, чтобы они взяли пробы. Узнать, от чего умерло животное и насколько это опасно. Далее – администрация района и исполком города, их сотрудники занимаются благоустройством. А также нам – в госкомитет по биоресурсам», - отметил начальник управления Ринат Электронович.

В комментариях под фото, жители высказали предположения, от чего мог умереть кабан.

«Воды из Казанки выпил»

«Скорее всего утонул, как только стал таять лёд»

«А ведь там купаются дети»