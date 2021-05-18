Уже этим летом планируется завершить все строительные работы третьего этапа реконструкции парка "Черное озеро". Работы осуществляются в рамках республиканской программы благоустройства общественных пространств. Этом этом накануне сообщил директор МБУ "Дирекция парков и скверов Казани" Роберт Гарипов.

"Сейчас стартуют работы по „формированию благоприятной городской среды“. Территория парка превратится в цветущие сады и преобразится главный символ парка — „Арка влюбленных“. Произойдет воссоздание двух исторических павильонов, где одно из строений будет предназначаться для коворкинга и проката, а второе — для кафе", — отметил Гарипов.

В парке, согласно проекту, появятся шесть отдельных зон: озеро, зона ресторанов и кафе, открытая площадка, главная площадь и восточный вход с той самой Аркой влюбленных.

Парк "Чёрное озеро" считается одним из самых старых объектов культурного наследия Татарстана.