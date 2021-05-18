Главная государственная экспертиза РФ одобрила накануне проект строительство первого участка второй линии казанского метро, которая протянется от станции "Улица Юлиуса Фучика" до станции "Улица академика Сахарова".
Согласно подписанной документации, ввести в эксплуатацию первый участок второй линии должны в 2027 году, то есть через шесть лет.
По плану, до 2040 года в Казани должно быть построено 26 новых станций метро.
комментарии
>до 2040 года в Казани должно быть построено 26 новых станций метро.
У них там совсем считать разучились, что ли. А если вспомнить какими реально темпами они это будут сдавать - когда участок до авиастроя они примерно лет на 10 позже сдали, то это метро и наши внуки не факт что увидят.