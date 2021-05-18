С 20 по 22 мая в Казани планируется ограничить движение по улице Ахтямова. Это касается не только автолюбителей, но и пешеходов. Движение по улице будет ограничено в связи с проведением работ по выносу подземного газопровода в районе здания 18А.

О предстоящем ограничении сообщается на официальном сайте мэрии Казани. Соответствующее постановление опубликовано в разделе документов.

Напомним, с вчерашнего дня в столице республики движение также было ограничено по улицам Меховщиков, Академика Лаврентьева и Чуйкова. Причинами стали ремонтные работы и строительство тротуаров и проезжей части.