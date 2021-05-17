Подросток в Петербурге объявил себя последователем казанского стрелка Галявиева. 17-летний молодой человек объявил, что он "тоже Бог" и, размахивая пистолетом, пытался застрелить собственную мать. Женщина нашла в себе силы быстро вытолкнуть сыночка из квартиры, запереть дверь и вызвать экстренные службы.

Приехавшим полицейским женщина пояснила, что сын, вероятно, находился под воздействием наркотических средств, он бормотал что-то несвязное про "сближение с Богом".

Полиция объявила подростка в розыск. Он одет в спортивные штаны, коричневые ботинки и серую куртку. На нем был черный рюкзак. Инцидент произошел в Красногвардейском районе.

Есть вероятность, что подросток "вдохновился" недавним поступком Ильназа Галявиева. Тот, возомнив себя "богом", расстрелял сотрудников и учеников гимназии №175 в Казани.