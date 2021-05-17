Со следующего года четыре российских банка запустят новую специальную функцию по снятию наличности с чужой карты в банкомате. Пользователь сможет в мобильном приложении быстро сгенерировать QR-код на получение определенной суммы. Этот код можно будет отправить своего знакомому или родственнику в любом мессенджере. Получатель кода сможет легко забрать выделенную ему сумму в любом банкомате, не имея карты на руках и даже не являясь клиентом банка. Точно таким же способом можно будет и пополнить счет, сообщают "Известия".

Этот сервис в следующем году запустят в «Открытии», СКБ-банке и УБРиР, тестировать функцию планируют и в ВТБ. Сейчас подобная система есть только у «Тинькофф». В месяц по ней совершается порядка 40 тыс. операций на сумму около 3,5 млрд рублей.

Эксперты, впрочем, не так оптимистичны. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов считает, что тут появятся дополнительные риски: мошенники могут перехватить сообщение с QR-кодом, смогут сгенерировать ключ. Вопросы безопасности нововведения еще предстоит решить специалистам.