Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что уровень подготовки студентов российских вузов падает. Он рассказал об этом в ходе всероссийского форума «Молодежь и наука».



По его мнению, это связано с тем, что снижается качество школьного образования. Также мешает отсутствие в школьном образовании идеологии, которая «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют».

«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране», — передает его слова ТАСС.

Ранее в Казани женщина украла игрушку со стихийного мемориала перед школой №175, где погибли 9 человек.