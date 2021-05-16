Всемирная паутина принесла в наш мир много возможностей, но также скрывает немало опасностей. Мошенничество с каждым годом становится всё разнообразней, и этому активно способствует развитие цифровых технологий. Интернет стал отдельной виртуальной вселенной, который породил отдельный вид – интернет-мошенников. Так, в Татарстане, согласно данным МВД, за два года число дистанционных хищений выросло почти втрое. Ежедневно 30 жителей республики становятся жертвами мошенников.

В редакцию ProKazan.ru обратилась жительница Казани Татьяна, чтобы рассказать о том, как ее обманули мошенники от имени "Озона", а сотрудники банка отказывались помочь с простейшими операциями. Чем все закончилось - в материале нашего корреспондента. Далее - монолог от первого лица.

«Я просто держу в руках телефон, ничего не подтверждаю, и вижу списание-остаток, списание-остаток, списание-остаток»

- Я блогер, мне часто предлагают деловые сотрудничества различные интернет платформы, например, получить скидку или еще что-нибудь, а в ответ отметить их в «сториз» и так далее. Написали мне с Озона, предложили скидку на товар 50%, скидывали ссылки с официального сайта, чтобы я могла выбрать товар, а потом они отправят мне ссылку для оплаты. Я выбрала товар, они мне прислали ссылку, мне сказали: «Вот здесь оплачивайте, далее в личном кабинете отслеживайте, на ваш номер придёт сообщение о доставке товара». Я перешла по ссылке, ввела номер карты, срок действия и CVC-код. До этого я тоже думала, как я могла так сделать. Сейчас вот привыкли к Apple-pay, а если бы его не было, то на всех сайтах вводили бы данные карты. После того как я ввела данные карты, далее вышло окно подтверждения платежа. Когда вышло это окно, я подумала: «Что-то здесь не так». Сразу написала официальному представителю Озон, чтобы уточнить про этот аккаунт. Операцию я не провела, решила «включить дурочку» и написала мошенникам, что никакой код мне не пришел. Я подумала, что раз никаких моментальных списаний не было, а запрос я не подтвердила, то и беспокоиться не о чем.

Дело было в субботу, спустя день, в понедельник в обед начались списания. Хорошо, что телефон был в руке, хотя я сразу и не придала этому значения. Первая операция была в рублях, потом начали списывать 10$, дальше 150$, и последняя операция на 200$. Я просто держу в руках телефон, ничего не подтверждаю, и вижу списание-остаток, списание-остаток, списание-остаток. Потом мне люди сказали, что любой другой банк сразу бы начал блокировать подобные подозрительные операции, у меня прошло подряд 4 операции, пока я не заблокировала карту, а как я её блокировала – совсем отдельная история.

«Списали у меня 30 тысяч, на карте оставалось еще 20»

- Я сразу же позвонила по номеру горячей линии, а так как у меня было 3 карты банка, всё очень затянулось из-за того, что пришлось очень долго выслушивать голосовое меню: «Если вы хотите заблокировать карту мир, нажмите…», а время идёт. Больше всего боялась за личный кабинет банка, так как там были вклады. Списали у меня 30 тысяч, на карте оставалось еще 20. Не понимаю, почему не могут в таких ситуациях экстренно связать с оператором, как будто специально тянут время. Да и в интернете можно вбить этих получателей – сплошные мошенники, биржи всякие. С горем пополам заблокировала карту, и через 10 минут уже была в отделении банка.

«Попросила написать претензию… сказали, что претензии не принимают и это необходимо сделать через оператора по телефону, а оператор претензии тоже не принимает и направил обратно в банк»

- В отделение я забежала в предобморочном состоянии, у меня паника, я не понимаю, что происходит с картами, счетами. Объясняю ситуацию, прошу посадить меня к какому-нибудь оператору, говорю, что ничего не подтверждала, бесконтрольно списываются деньги, а мне надменно отвечают: «Девушка, знаете сколько вас таких в день приходит? Талончик берите и садитесь…». Они считают нормальными подобные процессы, что нельзя связаться с оператором, и так далее. Говорят, что сами так мучаются, если им что-то надо. В итоге, в первый день мне предложили написать претензию, я спросила могу ли написать её завтра, так как сейчас состояние было не то – я просто лежала в предобморочном состоянии у них на столе, получила утвердительный ответ. Еще такая крутая фишка, что заблокировав карту, мы не смогли найти операции, которые были выполнены (мошенниками прим. ред.), чтобы обратиться в полицию, а время ведь очень много значит. На следующий день я поехала в другое отделение банка, чтобы забрать карту, попросила написать претензию, а они сказали, что претензии не принимают и это необходимо сделать через оператора по телефону, а оператор претензии тоже не принимает и направил обратно в банк. Потратила на это кучу времени, в итоге, все же в банке согласились принять претензию со словами: «Давайте попробуем». Теперь жду ответа от банка на претензию. Позиционируют себя как супер крутой банк, а на деле безопасность нулевая. Еще и упрекают, что надо было страховку за 1000 рублей купить. Наконец смогла поехать в полицию и написать заявление, жду вызова следователя. Столько мошенников развелось, каждый второй, наверное, что-то потерял. Хочется не столько деньги вернуть, сколько справедливости добиться!

На сегодняшний день ситуация сдвинулась с мертвой точки: документ для полиции Татьяна в банке выдали, претензия принята в работу, карты перевыпущены, а с сотрудниками проведена соответствующая беседа. Теперь дело за правоохранительными органами - им предстоит найти мошенников, которые обманули женщину.

«В России раскрываемость киберпреступлений находится на очень низком уровне»

В России раскрываемость киберпреступлений находится на очень низком уровне. Связано это в первую очередь с тем, что во многих странах мира следователи по киберпреступлениям – это, прежде всего, технические эксперты с дополнительным юридическим образованием. Для раскрытия преступлений в интернете важна скорость принятия решений, необходимо в кратчайшие сроки арестовать счета злоумышленника. На практике всё происходит так, что к моменту возбуждения дела, никаких счетов либо денежных средств на них не будет и в помине. Для того, чтобы обезопасить себя, в первую очередь необходимо соблюдать правила информационной безопасности, и всегда быть настороже.