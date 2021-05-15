В Казани после трагических событий в школе №175 активизировались мошенники. Об этом предупредили в мэрии столицы РТ.

Известно, что они звонят жителям города, представляются сотрудниками различных ведомств и пытаются получить их персональные данные. В списке для обзвона есть и учителя, и родные пострадавших при стрельбе. Кроме того, нечистые на руку граждане начали в интернете организовывать подставные сборы денег для помощи семьям погибших и пострадавших.

В мэрии предупреждают: никому не сообщайте свои персональные данные, а если хотите помочь пострадавшим, обращайтесь в проверенные фонды. Напомним, что неравнодушные россияне уже собрали через Российский Красный Крест почти 63 миллиона рублей.