В помощь семьям погибших и пострадавших при вооруженном нападении на школу №175 Казани собрали почти 63 миллиона рублей.

Деньги пойдут на адресную помощь, сообщили в Российском Красном Кресте.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой акции, к сбору пожертвований, кто внес свой вклад", - сказал председатель организации Павел Савчук.

Как отметил Савчук, отчет о расходовании денег будет открытым, данные будут публиковать на сайте организации.

Напомним, при стрельбе в школе №175 Казани погибли девять и пострадали 23 человека.