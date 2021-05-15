Рустам Минниханов призвал пресекать попытки героизации Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе №175.
Очередное координационное совещание с правоохранителями состоялось в субботу, 15 мая. Главе республики доложили о "выявлении в интернете большого количества ресурсов, которые в своих публикациях героизируют преступника, ежедневно рассказывая подробности его жизни". В ответ на это Минниханов подчеркнул недопустимость романтизации образа преступника, а также отметил, что такие попытки должны находиться под пристальным вниманием правоохранительных органов.
Напомним, что 11 мая 19-летний казанец Ильназ Галявиев пришел в школу, где раньше учился, с оружием. Он убил девять человек, ранил 23. Ему грозит пожизненное заключение.
комментарии
Там один был убит, другой скрылся, он сдался.
Ждем правдивой информации!
Там один был убит, другой скрылся, он сдался.
Ждем правдивой информации!