Рустам Минниханов призвал пресекать попытки героизации Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе №175.

Очередное координационное совещание с правоохранителями состоялось в субботу, 15 мая. Главе республики доложили о "выявлении в интернете большого количества ресурсов, которые в своих публикациях героизируют преступника, ежедневно рассказывая подробности его жизни". В ответ на это Минниханов подчеркнул недопустимость романтизации образа преступника, а также отметил, что такие попытки должны находиться под пристальным вниманием правоохранительных органов.

Напомним, что 11 мая 19-летний казанец Ильназ Галявиев пришел в школу, где раньше учился, с оружием. Он убил девять человек, ранил 23. Ему грозит пожизненное заключение.