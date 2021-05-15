Роспотребнадзор РТ разрешил школьникам отмечать выпускные в кафе и ресторанах. Об этом сегодня, 14 мая, на брифинге заявила замглавы Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

По ее словам, ситуация с заболеваемостью ковидом на сегодняшний день стабильная, поэтому нет причин для подобного запрета. Однако Авдонина напомнила, что в самих заведениях общепита должны соблюдаться противокоронавирусные требования и режим работы.

В актовых залах школ, где пройдет вручение аттестатов, должна соблюдаться рассадка, 70%-я заполняемость, для гостей, кроме выпускников - масочный режим. Кроме того, залы должны быть оснащены бактерицидными лампами.

Напомним, что с начала пандемии в РТ ковид выявили почти у 21 тысячи человек, последние несколько недель в сутки регистрируют в среднем 33-34 случая.