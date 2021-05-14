Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на май 2021 года в домах, присоединенных к сетям "Татэнерго". В разных котельных отключения продлятся с 17 мая по 6 июня, в это время пройдет ремонт и опрессовка тепловодов.

С 17 по 19 мая Ремонт тепловодов Жилые дома:



2-я Ленинградская, 4;



Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;



Белинского, 12/8, 21 (общежитие), 21а, 27 (общежитие), 29, 29а, 29б корп.1-2, 31, 38, 39 (общежитие);



Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а (общежитие), 45;



Бондаренко, 6, 9, 15а, 15б, 33;



Воровского, 17/7, 19, 21, 23, 25;



Восстания, 28, 32, 60, 62;



Восход, 45;



Гагарина, 24, 26, 28б;



Годовикова, 15, 16;



Декабристов, 8, 10, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205;



Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7 (общежитие), 7а (общежитие), 9, 18, 28 корп.1-2 (общежитие), 31, 31а (общежитие), 33а, 37;



Енисейская, 4а;



Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14, 20, 22, 24, 34, 61, 61а, 63, 63а, 83а, 85а, 89;



Карагандинская, 6, 6а;



Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;



Коломенская, 17;



Комсомольская, 1 (комплекс зданий), 2;



Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 34;



Кошевого, 20;



Ленинградская, 19в, 22, 28, 60, 60б;



Лукина, 1а, 2, 3а, 4, 8, 11 корп.1-2, 11б, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 48ж, 50, 53, 55;



Лядова, 9а, 15;



Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 40, 49;



Малая Армавирская, 9/31;



Молодежная, 3, 3а, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б;



Мухамедьярова, 34;



Односторонка Гривки, 10, 48 (общежитие);



Павлова, 1 (общежитие), 6, 9 (общежитие), 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а;



Побежимова, 15, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;



Пржевальского, 2, 4;



Северополюсная, 30;



Симонова, 6, 15, 17;



Солдатская, 3, 5;



Трамвайная, 17;



Тэцевская, 4, 4а, 4б, 5, 9а, 11б, 13, 13а, 23;



Хакима, 3, 5, 5а, 7;



Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/19, 21, 44;



Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 68а;



Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8;



Шадрина, 1;



Ямашева, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27;



Яруллина, 6 (общежитие КГЭУ).



Детские сады: №9 (Симонова, 11а), №10 (Большая Армавирская, 41б), №12 (Абсалямова, 9), №14 (Симонова, 20), №20 (Симонова, 3), №26 (Челюскина, 33а), №38 (Яруллина, 1а), №58 (Королева, 20б), №72 (Копылова, 8, Лукина, 5а), №78 (Чапаева, 6б), №111 (Айдарова, 24а), №123 (Тэцевская, 2в), №141 (Максимова, 7а), №152 (Побежимова, 40), №172 (Челюскина, 1), №184 (Воровского, 19а), №200 (Королева, 20а), №207 (Ибрагимова, 71а), №262 (Тунакова, 54а), №268 (Теплично-Комбинатская, 8а, Челюскина, 1а), №286 (Восстания, 32а), №299 (Лукина, 48а), №300 (Белинского, 15а, Лядова, 3), №308 (Молодежная, 6а), №345 (Бондаренко, 7а), №348 (Молодежная, 10б), №353 (Дементьева, 1а), №355 (Ибрагимова, 65а), №365 (Карагандинская, 4а), №375 (Ленинградская, 53а), №376 (Чистопольская, 3а), №392 (Лядова, 9а), №404 (Симонова, 37а), №407 (Ленинградская, 43а, 60а).



Школы: школа-интернат №1 (Тимирязева, 3), гимназия №10 (Копылова, 11), гимназия №17 (Восстания, 48), школа №20 (Короленко, 24), школа №34 (Короленко, 26), гимназия №36 (Лядова, 7), гимназия №37 (Индустриальная, 11а, Копылова, 13), школа №54 (Айдарова, 10), школа №60 (Граничная, 2), школа №62 (Симонова, 5/28), гимназия №75 (Гагарина 26а, 101а), школа №77 (Айдарова, 2), школа №112 (Кошевого, 2а, Лядова, 16), школа №117 (Дунайская, 16), гимназия №122 (Восстания, 80), лицей №145 (Дементьева, 16), школа №168 (Годовикова, 8), школа №172 (Бондаренко, 29а), частная школа «Елена-Сервис» (Королева, 3).



Объекты здравоохранения: детская больница №7 (Айдарова, 2а), больницы №7 (Гагарина, 95, 97), №11 (Максимова, 34/24, Побежимова, 49), №12 (Лечебная, 7), №16 (Гагарина, 54, 121), госпиталь для ветеранов войн (Исаева, 5), хоспис (Королева, 67), санаторий ПАО «Туполев» (Годовикова, 2), санаторий-профилакторий КМПО (Максимова, 34а), профилакторий ОАО «Оргсинтез» (Гагарина, 119), консультативно-диагностический центр Авиастроительного района (Лукина, 10), республиканский центр реабилитации МЧС РТ (Гагарина, 52).



Прочие: Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» (Королева, 4б), Центр внешкольной работы Авиастроительного района (Лядова, 13а, Симонова, 12а), Дом детского и юношеского туризма и экскурсий Московского района (Гагарина, 83а), молодежный центр им.А.Гайдара (Копылова, 7/2), духовная семинария (Челюскина, 31а); СШ «Авиатор» (Кошевого, 17, 19), СШ «Мотор» (Ленинградская, 26), СШОР «Тасма» (Гагарина, 56), СШОР по фехтованию (Короленко, 26а), центр дзюдо «Батыр» (Ибрагимова, 44), административные здания футбольного клуба «Рубин» (Копылова, 2), бассейн «Оргсинтез» (Ямашева, 7), гостиница (Односторонка Гривки, 1).

С 17 по 19 мая Опрессовка тепловодов Жилые дома: Абсалямова, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39;



Адоратского, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, б, в, г; 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27а, 27б, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34б, 34в, 35, 36, 36б, 36в, 37, 38, 39, 39а, 39б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58б, 60, 62, 64, 66, 66а;



Амирхана, 2, 2а, 4а, 5, 6, 8а, 10, 10а корп.1-2, 11, 12а, 12б, 12д, 12е, 13, 14а, 14б, 15, 16 корп.2 (общежитие), 17, 18/41, 20а (общежитие), 21, 22а (общежитие), 22 корп.1-2, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109;



Бондаренко, 3б, 4, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30;



Волгоградская, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;



Воровского, 3, 3а, 7, 11, 15, 15а;



Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 14, 18, 20, 22а (общежитие), 24 (общежитие), 25;



Гаврилова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 38, 40, 40 корп.2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7;



Гагарина, 35а, 39а, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79а;



Гашека, 3;



Голубятникова, 13, 14, 16 (общежитие), 20, 19а, 21а, 22, 24, 26, 26а, 30;



Ибрагимова, 25, 27, 29, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;



Козина, 3а, 3б, 5, 7;



Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;



Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 40 (общежитие), 41, 43, 45, 47, 50а, 52а, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 81, 83, 85 (общежитие), 109;



Лаврентьева, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 20, 24, 24а, 26, 28;



Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30;



Мусина, 1, 7, 9, 21, 23, 59а, 59б корп.1-2, 61а, 68, 68а, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80;



Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84;



Октябрьская, 1, 8, 10, 21б (общежитие), 27а, 38;



Хакима, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 50, 52, 60;



Четаева, 4, 5, 5а, 9, 10, 11, 13 корп.1-2, 14, 14а, 20, 22, 24, 25, 27, 27а, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;



Чистопольская, 12, 14, 15, 16/15, 17, 19, 20а, 20б, 20/12, 22, 23, 25, 26/5, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 61д, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 77/2, 79, 79а, 81, 82, 85, 85а, 86, 86/10, 88;



Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 43/2, 49, 51 (общежитие), 52, 53, 55, 57 (общежитие), 59, 59а, 59в, 59г, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93;



Ямашева, 28, 29, 30, 31, 31а, 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1-4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 101, 102, 102а, 103, 103а, 104 корп.1-2, 108, 110, 112.



Детские сады: №16 (Лаврентьева, 22а), №18 (Гаврилова, 54б), №19 (Адоратского, 10а), №28 (Бондаренко, 24а), №57 (Адоратского, 13а), №61 (Лаврентьева, 28а), №70 (Адоратского, 44а), №85 (Четаева, 13а), №86 (Чуйкова, 69а), №87 (Четаева, 7а), №93 (Голубятникова, 23а), №99 (Четаева, 60а), №117 (Чистопольская, 86а), №129 (Адоратского, 35а), №145 (Мусина, 32), №151 (Бондаренко, 10а), №165 (Коллективная, 25), №170 (Амирхана, 10а), №192 (Нигматуллина, 3а), №203 (Коллективная, 31а, 33а), №208 (Абсалямова, 18а), №248 (Амирхана, 35а), №250 (Гагарина, 18, Октябрьская, 17а), №254 (Короленко, 85а, Октябрьская, 10а), №275 (Ибрагимова, 7а), №292 (Гагарина, 65а), №297 (Ямашева, 80а), №302 (Гашека, 9а), №306 (Короленко, 33б), №315 (Октябрьская, 3б), №337 (Голубятникова, 21а), №338 (Мусина, 53а), №346 (Ибрагимова, 57а), №370 (Амирхана, 37а), №371 (Ямашева, 48а), №380 (Ямашева, 74а), №384 (Мусина, 74а), №388 (Чуйкова, 33а), №391 (Адоратского, 37а), №393 (Адоратского, 28а), №397 (Гаврилова, 42а, 54а), №401 (Амирхана, 39), №405 (Четаева, 3а), №411 (Ямашева, 65а), №414 (Амирхана, 7а, Четаева, 40а), частный детский сад (Бондаренко, 28), частный детский сад-школа (Козина, 7а), частный детский сад (Чистопольская, 12).



Школы: гимназия №7 (Адоратского, 25а), лицей-интернат №7 (Четаева, 37), школа №9 (Мусина, 32), школа №23 (Лаврентьева, 6а), школа №30 (Октябрьская, 23б), школа №31 (Гагарина, 18а), школа №38 (Амирхана, 55а), школа №43 (Восстания, 8а), школа №49 (Мусина, 30), школа №71 (Волгоградская, 39), школа №85 (Ямашева, 100а), школа №89 (Лаврентьева, 18а), школа №91 (Волгоградская, 26, Воровского, 13а), школа №103 (Адоратского, 41а), школа №113 (Адоратского, 36а); школа №132 (Амирхана, 28а), школа №143 (Четаева, 1), лицей №146 (Чуйкова, 89а), гимназия №155 (Четаева, 29), школа №165 (Бичурина, 22/26, Бондаренко, 32), школа №170 (Амирхана, 111), лицей №177 (Мусина, 17), гимназия №179 (Абсалямова, 29а); прогимназия №360 (Адоратского, 8а).



Объекты здравоохранения: детская стоматологическая поликлиника №2 (Ямашева, 52), поликлиника №2 больницы №7 (Адоратского, 40), женская консультация №3 (Хакима, 43), больница №7 (Адоратского, 30а, Чуйкова, 54), роддом №1 больницы №7 (Чуйкова,56), детская поликлиника №7 (Ибрагимова, 5, Ямашева, 48), центр восстановительного лечения детей-инвалидов с психоневрологическими заболеваниями детской поликлиники №7 (Чуйкова, 23), детская поликлиника №9 (Адоратского, 6, Гаврилова, 42), поликлиника №10 (Бондаренко, 4, Чистопольская, 43), диагностический центр поликлиники №10 (Чуйкова, 19), «Городская стоматология» (Чуйкова, 29а).



Прочие: ДХШ №3 (Гаврилова, 52), детская школа искусств №15 (Голубятникова, 7), музыкальная школа №16 (Четаева, 29), Центр детского творчества Ново-Савиновского района (Амирхана, 107), Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения (Короленко, 97а, 99а), Дом ребенка №1 (Ямашева, 88а), Центр внешкольной работы (Адоратского, 36а, Гаврилова, 50), КГЭУ корпус «е» (Голубятникова, 18), КГМУ (Амирхана, 16), КНИТУ-КАИ (Гагарина, 8), КНИТУ-КАИ корпус №2 (Четаева, 18), КНИТУ-КАИ корпус №8 (Четаева, 18а), СШ «Волна» (Бондаренко, 2, Чуйкова, 8), СШ «Динамо» (Гаврилова, 48а), спорткомплекс (Восстания, 18а), Дворец единоборств (Амирхана, 1г), Дворец водных видов спорта (Хакима, 70), стадион «Олимп» (Чистопольская, 65), бассейн «Олимп» (Чистопольская, 65а), спортзал «Олимп» (Чистопольская, 67), стадион «Ак Барс Арена» (Ямашева, 115а), футбольно-регбийный манеж «Искандер» (Чуйкова, 8а), гостиница (Амирхана, 1а), гостиница (Короленко, 30), гостиница (Короленко, 54а), административное здание (Амирхана, 12а).

С 20 по 30 мая Ремонт тепловодов Жилые дома: 2-я Ленинградская, 4;



Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;



Белинского, 12/8, 21 (общежитие), 21а, 27 (общежитие), 29, 29а, 29б корп.1-2, 31, 38, 39 (общежитие);



Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а (общежитие), 45;



Годовикова, 15, 16;



Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1-2 (общежитие), 31, 31а (общежитие), 33а, 37;



Карагандинская, 6, 6а;



Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;



Кошевого, 20;



Ленинградская, 19в, 22, 60, 60б;



Лукина, 1а, 2, 3а, 4, 8, 11б, 11 корп.1-2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 48ж, 50, 53, 55;



Лядова, 9а, 15;



Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 40, 49;



Малая Армавирская, 9/31;



Молодежная, 3, 3а, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б;



Павлова, 1, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а;



Побежимова, 15, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;



Пржевальского, 2, 4;



Северополюсная, 30;



Симонова, 6, 15;



Трамвайная, 17;



Тэцевская, 4, 4а, 4б, 5, 9а, 11б, 13, 13а, 23;



Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/19, 21, 44;



Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 68а;



Шадрина, 1.



Детские сады: №9 (Симонова, 11а), №10 (Большая Армавирская, 41б), №14 (Симонова, 20), №20 (Симонова, 3), №26 (Челюскина, 33а), №72 (Копылова, 8, Лукина, 5а), №78 (Чапаева, 6б), №111 (Айдарова, 24а), №123 (Тэцевская, 2в), №141 (Максимова, 7а), №152 (Побежимова, 40), №172 (Челюскина, 1), №268 (Теплично-Комбинатская, 8а, Челюскина, 1а), №299 (Лукина, 48а), №300 (Белинского, 15а, Лядова, 3), №308 (Молодежная, 6а), №348 (Молодежная, 10б), №353 (Дементьева, 1а), №365 (Карагандинская, 4а), №368 (Павлова, 11а), №375 (Ленинградская, 53а), №392 (Лядова, 9а), №404 (Симонова, 37а), №407 (Ленинградская, 43а, 60а).



Школы: школа-интернат №1 (Тимирязева, 3), гимназия №10 (Копылова, 11), гимназия №33 (Симонова, 17), гимназия №36 (Лядова, 7), гимназия №37 (Индустриальная, 11а, Копылова, 13), школа №54 (Айдарова, 10, Ленинградская, 28), школа №60 (Граничная, 2), школа №62 (Симонова, 5/28), школа №77 (Айдарова, 2), школа №112 (Кошевого, 2а, Лядова, 16), школа №117 (Дунайская, 16), лицей №145 (Дементьева, 16), школа №168 (Годовикова, 8).



Объекты здравоохранения: детская больница №7 (Айдарова, 2а), больница №11 (Максимова, 34/24), поликлиника больницы №11 (Побежимова, 49); больница №12 (Лечебная, 7); санаторий ПАО «Туполев» (Годовикова, 2); санаторий-профилакторий КМПО (Максимова, 34а); консультативно-диагностический центр Авиастроительного района (Лукина, 10).



Прочие: Центр внешкольной работы Авиастроительного района (Лядова, 13а, Симонова, 12а); молодежный центр им.А.Гайдара (Копылова, 7/2); духовная семинария, церковь Святого праведного Иоанна Кронштадского (Челюскина, 31а); СШ «Авиатор» (Кошевого, 17, 19), СШ «Мотор» (Ленинградская, 26); административные здания футбольного клуба «Рубин» (Копылова, 2).

С 20 по 30 мая Ремонт тепловодов Жилые дома: Бондаренко, 9, 15а, 15б;



Воровского, 17/7, 19, 21, 23, 25;



Восстания, 28, 32, 60, 62;



Восход, 45;



Гагарина, 24, 26, 28б;



Декабристов, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205;



Енисейская, 4а;



Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14, 20, 22, 24, 34, 61, 61а, 63, 63а, 83а;



Коломенская, 17;



Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19а, 20, 22, 30, 34;



Мухамедьярова, 34;



Ямашева, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27.



Детские сады: №58 (Королева, 20б), №118 (Тунакова, 54а), №184 (Воровского, 19а), №200 (Королева, 20а), №207 (Ибрагимова, 71а), №286 (Восстания, 32а), №345 (Бондаренко, 7а), №355 (Ибрагимова, 65а).



Школы: гимназия №17 (Восстания, 48), школа №20 (Короленко, 24), школа №34 (Короленко, 26), гимназия №75 (Гагарина, 26а, 101а), гимназия №122 (Восстания, 80), школа №172 (Бондаренко, 29а), частная школа «Елена-Сервис» (Королева, 3).



Объекты здравоохранения: больница №7 (Гагарина, 95, 97), больница №16 (Гагарина, 54, 121), хоспис (Королева, 67), госпиталь для ветеранов войн (Исаева, 5), Республиканский центр реабилитации МЧС РТ (Гагарина, 52), профилакторий ОАО «Оргсинтез» (Гагарина, 119).



Прочие: Дом детского и юношеского туризма и экскурсий Московского района (Гагарина, 83а), Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» (Королева, 4б), СШОР «Тасма» (Гагарина, 56), СШОР по фехтованию (Короленко, 26а), Центр дзюдо «Батыр» (Ибрагимова, 44), бассейн «Оргсинтез» (Ямашева, 7), административное здание (Ибрагимова, 85а).

С 20 по 30 мая Ремонт тепловодов Жилые дома: Адоратского, 6, 8, 10, 27, 27а, 27б, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 39б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58б, 60, 62, 64, 66, 66а;



Амирхана, 12а, 12б, 12д, 12е, 14а, 14б, 16 корп.2 (общежитие), 18/41, 20а (общежитие), 22 корп.1-2, 22а (общежитие), 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36б, 36в, 38, 40, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109;



Бондаренко, 3б;



Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 14, 18, 20, 22а (общежитие), 24 (общежитие);



Воровского, 3, 3а, 7, 11, 15, 15а;



Гаврилова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 38, 40, 40 корп.2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7;



Гагарина, 35а, 39а, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79а;



Гашека, 3;



Голубятникова, 13, 14, 16 (общежитие), 19а, 20, 21а, 22, 24, 26, 26а, 30;



Ибрагимова, 25, 27, 29;



Короленко, 40 (общежитие), 50а, 52а, 81, 83, 85 (общежитие), 109;



Лаврентьева, 9, 11, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 28;



Мусина, 68, 68а, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80



Октябрьская, 1, 8, 10, 21б (общежитие), 27а, 38;



Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15б, 17, 19, 23, 25, 25а, 27 (общежитие), 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 43/2, 49, 51 (общежитие), 53, 55, 57, 59, 59а, 59г, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93;



Ямашева, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 102, 102а, 104 корп.1-2, 108, 110, 112.



Детские сады: №16 (Лаврентьева, 22а), №18 (Гаврилова, 54б), №19 (Адоратского, 10а), №61 (Лаврентьева, 28а), №70 (Адоратского, 44а), №86 (Чуйкова, 69а), №93 (Голубятникова, 23а), №129 (Адоратского, 35а), №250 (Гагарина, 18, Октябрьская, 17а), №254 (Короленко, 85а, Октябрьская, 10а), №275 (Ибрагимова, 7а), №292 (Гагарина, 65а), №302 (Гашека, 9а), №315 (Октябрьская, 3б), №337 (Голубятникова, 21а), №384 (Мусина, 74а), №388 (Чуйкова, 33а), №391 (Адоратского, 37а), №393 (Адоратского, 28а), №397 (42а, 54а).



Школы: школа №30 (Октябрьская, 23б), школа №31 (Гагарина, 18а), школа №43 (Восстания, 8а), школа №85 (Ямашева, 100а), школа №89 (Лаврентьева, 18а), школа №91 (Воровского, 13а), школа №103 (Адоратского, 41а), школа №113 (Адоратского, 36а), школа №132 (Амирхана, 28а), лицей №146 (Чуйкова, 89а), школа №170 (Амирхана, 111), прогимназия №360 (Адоратского, 8а).



Объекты здравоохранения: роддом №1 больницы №7 (Чуйкова, 56), поликлиника №2 больницы №7 (Адоратского, 40), детская поликлиника №7 (Ибрагимова, 5), Центр восстановительного лечения детей-инвалидов с психоневрологическими заболеваниями детской поликлиники №7 (Чуйкова, 23), больница №7 (Адоратского, 30а, Чуйкова, 54), детская поликлиника №9 (Адоратского, 6, Гаврилова, 42), диагностический центр поликлиники №10 (Чуйкова, 19), «Городская стоматология» (Чуйкова, 29а).



Прочие: ДХШ №3 (Гаврилова, 52), детская школа искусств №15 (Голубятникова, 7), Центр внешкольной работы (Адоратского, 36а, Гаврилова, 50), Центр детского творчества Ново-Савиновского района (Амирхана, 107), Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения (Короленко, 97а, 99а), СШ «Волна» (Бондаренко, 2, Чуйкова, 8), СШ «Динамо» (Гаврилова, 48а), КГМУ (Амирхана, 16), КГЭУ (Голубятникова, 18), КНИТУ-КАИ (Гагарина, 8), спорткомплекс (Восстания, 18а), футбольно-регбийный манеж «Искандер» (Чуйкова, 8а), гостиница (Короленко, 54а), административное здание (Амирхана, 12а), административное здание (Чуйкова, 59в).