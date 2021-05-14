Жительницу Курортного района Санкт-Петербурга подозревают в избиении до смерти годовалого сына, она задержана и доставлена в полицию, сообщает ТАСС.

Горе-матери 35 лет. Следователи считают, что она избила маленького ребенка, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Малыш от полученных тяжелых травм скончался на месте.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что у себя дома нашел тело своего ребенка, а сожительница была пьяна. В полиции отметили, что женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних управления МВД России по Курортному району и в органах соцзащиты.

Тело ребенка направлено на экспертизу для установления точных причин смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.