13 мая мусульмане отмечают праздник Ураза байрам. В праздничном намазе в Казани принял участие и президент Татарстана Рустам Минниханов. Утренний намаз по случаю Ураза-байрам прошел в Галеевской мечети.

Заканчивая праздничную проповедь, руководитель Совета старейшин ДУМ РТ Айрат Аюпов обратился к Всевышнему с несколькими просьбами: свободы вероисповедания мусульманам и представителям всех конфессий в России, крепкого здоровья российскому президенту Путину и "ясного ума" президенту Татарстана Минниханову.

В молитве на татарском Аюпов назвал имена семи детей и двух педагогов, которые были похоронены накануне в Казани.