Сегодня утром в Казань прилетел популярный российский блогер и музыкант DAVA. Музыкант прибыл, чтобы вместе со всеми возложить цветы у мемориала в память о погибших при стрельбе в гимназии №175, а также навестить пострадавших и выразить свои соболезнования.

"Эта трагедия касается каждого из нас. Словами людей не вернуть… помним. Любим. Скорбим", - написал он.

Напомним, стрельба в школе на улице Джаудата Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Ее устроил 19-летний подросток Ильназ Галявиев — бывший ученик, объявивший себя "богом". В результате погибли 9 человек, включая семерых детей, еще 21 человек пострадал. Стрелявший задержан. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело. Сегодняшний день в Татарстане объявлен днем траура.