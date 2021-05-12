За две недели до совершения массового убийства в школе № 175 в Казани "школьный стрелок" Ильназ Галявиев получил разрешение на получение оружия. И многих интересует, как 19-летний молодой человек сумел убедить психиатра и медкомиссию, что он вменяем. Психиатр Елизавета Жесткова в интервью "Ридусу" рассказала, как ему это удалось.

По словам российского доктора, даже врачи высокой категории могли не увидеть у Ильназа никаких отклонений. На начальной стадии, сказала врач, не все психические расстройства очевидны. До 80% таких пациентов отлично могут контролировать себя и свое поведение, чем не сложно ввести врача в заблуждение.

Поэтому Жесткова призвала не вести речи о некомпетентности психиатров. Справка для получения лицензии на оружие подписывается тремя специалистами. Если три доктора, по словам Елизаветы, не заметили ничего подозрительного, вероятно, стадия расстройства, если она есть, была на начальном уровне.

Также психиатр подчеркнула, что в мировой практике пока нет такого механизма диагностики психических расстройств, защищающего в 100% случаев от выдачи разрешения на ношение оружия людям с неустойчивой психикой. Таким образом, всегда есть риск получить соответствующую справку, а чуть позже у человека будут прослеживаться отклонения в психике.