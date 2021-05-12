Россияне организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана в Москве и Санкт-Петербурге. К ним присоединились и жители других регионов России, жители других стран.

Люди несут к зданиям игрушки, цветы, зажигают свечи. Кроме того, каждый желающий имеет возможность оставить запись в книге соболезнований. Временные мемориалы будут открыты сегодня в разных городах. В Татарстане 12 мая объявлено днем траура по погибшим.

По последним данным, в результате стрельбы в школе Казани погибли девять человек, в больницы доставлены по разным данным от 21 до 31 человека.