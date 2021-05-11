Стрельбы в школе, по предварительным данным, мог устроить подросток. сообщает Интерфакс.
Сегодня утром в школе 175 в Казани прозвучала стрельба, после - взрыв. Как сообщают источники, в школу вошли двое подростков с оружием, один задержан, второй продолжает отстреливаться.
По предварительным данным, есть погибшие, разные источники называют цифры от 6 до 9 человек, также сообщается о раненых. По данным РИА Новости, погибли шестеро детей и учитель.
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Что творится с молодежью?
Что творится с молодежью?
Что творится с молодежью?
Где профи то наши ? Заняты тем , что пакуют митингующих и занимаются травлей граждан хим оружием