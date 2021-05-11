Стрельбы в школе, по предварительным данным, мог устроить подросток. сообщает Интерфакс.

Сегодня утром в школе 175 в Казани прозвучала стрельба, после - взрыв. Как сообщают источники, в школу вошли двое подростков с оружием, один задержан, второй продолжает отстреливаться.

По предварительным данным, есть погибшие, разные источники называют цифры от 6 до 9 человек, также сообщается о раненых. По данным РИА Новости, погибли шестеро детей и учитель.