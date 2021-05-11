Президент Татарстана Рустам Минниханов оказался в тройке самых влиятельных глав российских регионов, причем степень его влиятельности оценивается как «очень сильная». Таковы выводы, представленные в отчете АПЭК.

Его средний балл составляет 7,5. Впереди Минниханова - только мэр Москвы Сергей Собянин (его результат 8,34) и глава Чечни Рамзан Кадыров (у него показатель 7,65).

На четвертое место рейтинга попал тульский губернатор Алексей Дюмин, за ним следует тюменский глава Александр Моор.

Авторы исследования отметили, что за основу брали показатели выполнения послания Владимира Путина Федеральному Собранию, планы глав по развитию транспортной, социальной и туристической инфраструктуры.