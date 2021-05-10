В центре Казани прогулка ребенка на самокате чуть не закончилась трагедией. Девочка едва не разбилась из-за того, что ограждение у НКЦ "Казань" было плохо закреплено. Об этом сообщает "Татарстан-24" со ссылкой на мать девочки, которая и сняла это видео.

По словам родительницы, ребенок немного задел металлический забор, который ограждает пешеходную зону. При этом девочка чуть не сорвалась вниз, поскольку, как выяснилось, забор вовсе не был закреплен.

К счастью, девочка, успела зацепиться за створки ограждения, и трагедия не произошла.

Больше всего, по признанию автора видео, у неё претензий к исполкому города и непосредственно к замруководителя Игорю Куляжеву, который решает вопросы благоустройства. На место приехали медики скорой и оказали помощь пострадавшей девочке. Она отделалась несколькими ссадинами, синяками и испугом. Мать ребенка намерена обращаться с жалобой в прокуратуру.