Глава Министерства труда РФ Антон Котяков заявил, что ежегодно делать длинными майские праздники в России не будут.

В этом году сделать выходные в мае непрерывными решили для стабилизации эпидемиологической ситуации. Инициатива принадлежала главе Роспотребнадзора Анне Поповой, она заявила, что с помощью продолжительных и непрерывных выходных можно минимизировать риски, связанные с поездками за город и обратно.

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