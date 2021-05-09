Женщинам с детьми в России предложили дать третий выходной в неделю. Инициатива о дополнительном дне отдыха принадлежит члену социального комитета Совета федерации Сергею Леонову.

Сократить неделю для работающих мам Леонов предлагает для того, чтобы женщина больше времени могла проводить с детьми и решать те проблемы, которые невозможно решить в выходные. Идею нужно обсудить на заседании трехсторонней комиссии.

"И если будет достигнут компромисс, эта идея имеет право на жизнь", - цитирует Леонова РИА Новости.

Он также отметил, что сокращение рабочих дней не должно сказываться на зарплате или отпуске работницы. Говоря же о переходе на четырехдневную рабочую неделю в целом, Леонов отметил, что это не вопрос ближайшего будущего, так как нужно все просчитать, чтобы россияне не потеряли от этого в заработной плате.