Пострадавший в страшном ДТП в Татарстане поделился воспоминаниями об аварии. ДТП с пятью погибшими произошло в РТ 9 мая, на трассе "Казань - Оренбург" фура врезалась в минивэн, в нем было девять человек.

Молодой человек по имени Наиль рассказал, что ездит на учебу из Орска в Казань не первый год, и ранее бывало, чтоб транспорт ломался в пути, в аварии ранее не попадал.

"Криков я не слышал. Как узнал потом, было много жертв, видимо, кричать особо было некому. Водитель фуры улетел в кювет, но он не пострадал. После аварии он ходил туда-сюда и помогал остальным", - цитирует выжившего пассажира минивэна "Татар-информ".

Напомним, что ранее водитель фуры, которая выехала на встречку, рассказал, почему произошло ДТП и принес извинения семьям погибших.