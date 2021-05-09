Водитель фуры "МАН", который сегодня утром в Чистопольском районе РТ устроил аварию с пятью погибшими и четырьмя пострадавшими, извинился перед родными участников аварии.

Мужчина также рассказал, из-за чего произошла страшная авария: он отвлекся, потянувшись за зажигалкой. На видео, которое опубликовал "Татарстан-24", водитель попросил прощения.

Напомним, что ДТП произошло в 4:20 утра на трассе "Оренбург - Казань", фура вылетела на встречку и столкнулась с минивэном, погибли пять человек, пострадали четверо. Минивэн ехал из Орска в Казань. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.