Министерство культуры Татарстана в своем аккаунте в "Инстаграм" поздравило жителей республики с 9 мая снимком из армии США.

На снимке - комедийная актриса Марта Рей, которая развлекает военнослужащих 12-й воздушной армии США на окраине пустыни Сахара в Северной Африке. Фото сделано в 1943 году.

"Министерство культуры Республики Татарстан поздравляет всех с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!Не забывайте подвиг наших дедов и прадедов! Цените то, что нас окружает! Берегите себя и своих близких! С великим праздником, друзья!", - н:аписали представители Минкульта РТ в аккаунте.

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