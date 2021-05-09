Благотворительный проект "Мечтай со мной" исполнил мечту ветерана из Татарстана. 94-летний Евгений Черножуков хотел увидеть в своем дворе концерт народного коллектива под аккомпанемент баяна.

Накануне Дня Победы волонтеры акции "Мечта победителей" благотворительного проекта исполнили желание ветерана: во дворе его дома ансамбль с баяном исполнил песни военных лет.

Евгений Андреевич ушел на фронт в 17 лет, в 1943 году. Он воевал на Дальнем Востоке, после подписания Японией акта о безоговорочной капитуляции уничтожал отряды смертников. Домой смог вернуться в 1950 году и всю жизнь трудился механизатором в совхозе имени Галактионова.

Добавим, что в ходе акции волонтеры исполняют нематериальные желания.

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