Новое граффити появилось в Казани - оно изображает Героя Советского Союза, почетного гражданина города Бориса Кузнецова. Оно появилось на здании кадетской школы-интерната, которая носит его имя, она расположена по адресу Катановский переулок, 1. Идея создания принадлежит кадетам, а имя исполнителя не разглашают по его просьбе.

"Для меня тема Великой Победы очень много значит, это не повод для пиара", - цитируют художника в пресс-службе мэрии.

На граффити Борис Кузнецов изображен с телефоном, так как это связано с его подвигом в годы войны: в 1943 году при форсировании Днепра он под огнем врага переправился на самодельном плоту на другой берег реки, чтобы организовать связь передового отряда с артиллерией. В ходе продолжительных боев многократно устранял повреждение линии связи, был дважды ранен, но оставался в строю.

Справка: Борис Кузнецов родился в 1925 году в Казани, на службу ушел в 1942 году, в 1944 ему присвоено звание Героя Советского Союза. После войны он жил в Татарстане, внес большой вклад в развитие нефтяной промышленности, участвовал в строительстве хлебокомбинатов в Альметьевске, Бугульме и Чистополе, а также ряда социальных объектов, в том числе –цирка в Казани, кирпичных заводов и других. На пенсию по состоянию здоровья вышел в 1966 году, но продолжал принимать активное участие в жизни Татарстана. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I степени, 26 медалями. Борис Кузнецов умер в 2020 году в возрасте 95 лет.